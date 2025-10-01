“Fue amistad, no relación”: Cilloniz aclara vínculo con Paolo Guerrero

La periodista y conductora Daniela Cilloniz reveló pasajes inéditos de la relación de amistad que mantuvo con Paolo Guerrero hace más de una década. Según relató, todo comenzó cuando buscó a doña Peta para una entrevista con motivo del Día de la Madre, lo que la llevó a entablar comunicación directa con el futbolista mientras él residía en Europa. Durante ese tiempo, intercambiaron mensajes y mantuvieron conversaciones por redes sociales, lo que dio inicio a una cercanía que se extendió alrededor de un año.

Cilloniz explicó que, aunque existieron encuentros personales en Lima, nunca se trató de una relación formal, sino de una amistad que coincidió con una etapa en la que ambos estaban solteros. Señaló además que su vínculo fue reservado, pues Guerrero siempre fue muy cuidadoso con su vida privada. La comunicadora enfatizó que, pese a las especulaciones, lo que compartieron quedó en el plano íntimo y nunca lo hizo público en ese momento.

Encuentros discretos y diferencias posteriores

La presentadora recordó que solo coincidieron en dos o tres ocasiones, principalmente en reuniones sociales, y que no existen fotografías de aquellos momentos. Con el paso del tiempo, la anécdota quedó en el olvido hasta que, en una entrevista reciente, Daniela mencionó la amistad, lo que habría generado incomodidad en Ana Paula Consorte, actual pareja del delantero, quien incluso la habría contactado para reclamarle por sus declaraciones.

Cilloniz remarcó que hoy está casada y feliz, por lo que considera un tema cerrado y parte de su pasado. Sobre Ana Paula, dijo que no existe ningún motivo para que se sienta afectada, dado que lo relatado ocurrió muchos años antes de su relación con Guerrero. Asimismo, valoró a doña Peta como una mujer luchadora y clave en la trayectoria del excapitán de la selección peruana.