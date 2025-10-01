Guty Carrera recordó a Milett Figueroa en entrevista con Kurt Villavicencio

Guty Carrera estuvo como invitado en el programa Todo se filtra, donde conversó con Kurt Villavicencio sobre diversos temas de su vida personal y profesional. Durante la charla, no faltaron las referencias a Milett Figueroa, quien recientemente fue nominada a los premios Martín Fierro en Argentina, un logro que ha vuelto a ponerla en el centro de la atención mediática.

Kurt le recordó al actor sobre sus episodios pasados junto a Milett, especialmente en los tiempos del reality Esto es Guerra, aunque recalcó que nunca existió un romance entre ambos. “Nunca pasó nada”, enfatizó, asegurando que siempre le tendrá respeto y cariño, además de destacar su talento y esfuerzo en la carrera artística.

Milett Figueroa y su relación con Marcelo Tinelli

Durante la conversación también se tocó el tema de la relación entre Milett y el conductor argentino Marcelo Tinelli. Aunque en las últimas semanas se especuló sobre una ruptura, versiones cercanas señalan que la pareja sigue junta, incluso con compromisos laborales en marcha. Carrera opinó que, más allá de la diferencia de edad —Tinelli tiene 65 años y Milett 33—, lo importante es el respeto y el amor que puedan tenerse.

Finalmente, Guty Carrera habló brevemente sobre su vida sentimental y sobre la relación de cuatro años que mantuvo con Brenda Zambrano, la cual definió como una etapa significativa, aunque cerrada. Reiteró que prefiere mantener la discreción en temas personales y que actualmente se concentra en proyectos profesionales y en seguir construyendo su camino con tranquilidad.