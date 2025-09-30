Kurt Villavicencio sobre silencio de Delany López en caso ‘Cri Cri’: “Ella sabe mucho”

El último domingo, Beto Ortiz tuvo como invitado en El Valor de la Verdad a Christian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán y mejor conocido como ‘Cri Cri’, quien contó diversos momentos que vivió en prisión, donde fue recluido por estar presuntamente vinculado en un caso de violación.

Durante una conferencia de prensa por la Liga contra el Cáncer, un equipo de Todo Se Filtra, intentó buscar las declaraciones de Delany López, chica vinculada a ‘La Foquita’ Farfán, sin embargo, decidió optar por el silencio.

KURT VILLAVICENCIO SOBRE DELANY

Aunque no quiso pronunciarse al respecto del hecho, el conductor Kurt Villavicencio, mencionó que Delany sabe algunas cosas sobre el suceso, pero al parecer no quiere meterse en problemas legales con la familia Farfán Guadalupe.

“Delany debe saber muchas cosas, pero me imagino de antes de esa fiesta (…) Ella no estuvo en esa fiesta. Conoce muy bien a Cri Cri porque era mano derecha de Farfán (…) Delany sabe mucho, pero que no quiera opinar es otra cosa”, manifestó.