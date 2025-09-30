Oliver Quiróz sobre relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “No los veo enamorados”

Tras el anunció de Marcelo Tinelli confirmando su separación de Milett Figueroa, el periodista peruano que radica desde varios años en Argentina, Oliver Quiróz, decidió pronunciarse sobre el amorío entre la modelo y el presentador de televisión.

En medio de su comunicación con Kurt Villavicencio, Oliver reveló que tanto a Milett y Marcelo, no se les notaba muy enamorados, ya que, no hacían actividades como el conductor lo había hecho tiempo atrás con otras parejas.

“El tema de la separación y crisis de Milett y Marcelo, se venía hablando desde hace mucho en Argentina (…) (Marcelo) ya no tenía esa atención como novio (…) Para mí, la pareja (Milett y Marcelo) no ha estado enamorada, siento que se atraen y se gustan”, comentó.

TENDRÍA UN NUEVO PROYECTO

De acuerdo a la información que maneja Oliver Quiróz, Milett Figueroa viene siendo voceada para formar parte del reality Gran Hermano: Generación Dorada, uno de los más vistos por los ciudadanos en la televisión argentina. ¿Se vendrán nuevos aires para la peruana?