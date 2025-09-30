Kurt Villavicencio sobre Milett Figueroa: “Cuando quiere se despacha con ajos y cebollas”

En medio de la entrega de los premios Martín Fierro en Argentina, la nómina a recibir un galardón Milett Figueroa, terminó el evento con las manos vacías, sin embargo, la modelo peruana decidió pronunciarse sobre el fin de su relación con Marcelo Tinelli.

Ante las declaraciones de la popular ‘Milechi’, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, cuestionó las actitudes que muchas veces adopta la exchica reality ante los medios de comunicación, a quienes les da unos minutos cuando le conviene.

“En octubre Marcelo Tinelli vendrá a grabar en Lima (…) Dónde dice Milett que en el reality ellas no son un personaje, que actúan como en la vida real, pero cuando quieres te quedas callada con la prensa y cuando te da la gana, sales y te defiendes con ajos y cebolla”, dijo.

HABRÍA ESTADO ‘PICONA’ POR NO RECIBIR UN PREMIO

De acuerdo a Kurt Villavicencio y las declaraciones de Yanina La Torre, Milett Figueroa habría estado ‘picona’ al no haber recibido un premio en el evento. “Se le vio nerviosa, pero debe estar tranquila porque, aunque sea fue nominada”.