Kurt Villavicencio a ‘Cuto’ Guadalupe sobre caso ‘Cri Cri’: “Al parecer está de lado de Farfán”

En medio de los problemas que atraviesa Christian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán conocido como ‘Cri Cri’, con la justicia peruana por el delito de una presunta violación, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, decidió opinar al respecto.

Durante la última emisión del programa, Kurt recordó las declaraciones de Luis ‘Cuto’ Guadalupe sobre la situación de su familiar y aseguró que el exjugador peruano estaría apoyando a ‘La Foquita’.

“Yo pienso y todos podemos entender que ‘Cuto’ Guadalupe está de lado y de parte de Jefferson Farfán. De parte del otro lado (…) Si tu propia hermana te pide ayuda y la atiendes en la puerta. ¿Qué clase de cariño o clase de fe tienes?”, mencionó.

LA FAMILIA LE DIO LA ESPALDA A CRI CRI

Durante la emisión de El Valor de la Verdad, la madre de ‘Cri Cri’, Cecilia Guadalupe reveló que al ver que su hijo era acusado por un delito que, de acuerdo a ella, es inocente, su familia comenzó a darle la espalda.