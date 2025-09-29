Lucho ‘Mi Barrunto’ a Pamela López: “Tengo 14 flores para hablar de la señora”

Luego de que Pamela López tildara de ‘impresentable’ a Lucho ‘Mi Barrunto’ y su pareja, Itamar Menjívar, el empresario decidió pronunciarse sobre los calificativos que lanzó la aún esposa de Christian Cueva y no se guardó nada.

En declaraciones a Todo Se Filtra, Lucho aseguró que tiene muchos secretos que revelar sobre la pareja de Paul Michael, sin embargo, permanece con en silencio, debido al apreció que tiene a los pequeños de Cueva.

“Yo tengo 14 flores para hablar de la señora, pero no lo hago por respeto a sus hijos, pero si ha dicho eso (de impresentables) le digo que se comporte bien, porque tengo un rosario de la tía (Pamela López)”, manifestó el empresario.

ITAMAR MENJÍVAR ENVÍA MENSAJE A PAMELA

Entre risas, Itamar Menjívar, esposa de Lucho ‘Mi Barrunto’ también decidió enviarle un mensaje a Pamela López por los calificativos que tuvo contra ellos. “Uno no hay que escupir al cielo porque en la cara te cae”.