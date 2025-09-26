Kurt Villavicencio tilda de ‘hipócrita’ a Ethel Pozo por regreso de Melissa Paredes a magazine

En medio del regreso de Melissa Paredes al programa ‘América Hoy’ por el sexto aniversario, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, no dudó en arremeter contra Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes le habían dado la espalda a la actriz por su escándalo con Anthony Aranda.

Durante su intervención, Kurt calificó a Janet y Ethel como unas personas ‘mentirosas’, ya que, en el momento que sucedió el escandalo entre Rodrigo Cuba, Melissa y el popular ‘Gatito activador’, tuvieron fuertes calificativos contra ella.

“Dios mío yo no sé. Más hipócrita es Ethel. Todavía, se cuida con la pregunta: ¿Recuerda las cosas bonitas? Como diciendo: No voy a meter la pata (…) Hasta el momento, todas las mujeres de la farándula envuelta en temas de infidelidad terminaron por las patas de los caballos”, dijo.

RECORDÓ SU SALIDA DEL PROGRAMA

Kurt Villavicencio no iba a dejar pasar la oportunidad y recordó que todos los integrantes del programa le dieron separarla debido a que el comportamiento, no era el adecuado para el público en el que estaba enfocado el magazine.