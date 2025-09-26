Kurt Villavicencio a Milett Figueroa: “Eres famosa en Argentina por tu relación con Tinelli”

Luego de que el miércoles 24 de setiembre, Marcelo Tinelli anunciara el fin de su relación con Milett Figueroa en su programa digital, la modelo peruana no quiso responderles el teléfono a conductores de la televisión argentina, a quienes los califico como ‘payasos’.

Ante esta situación, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, no se quedó callado y arremetió contra la popular ‘Milechi’, a quien le recordó que ella es famosa en tierras gauchas, debido al amorío que ha tenido con Tinelli.

“Ella dice que ha conocido la fama. Hijita, nada de fama. Tu eres una mujer mediática y conocida en Argentina. Te has hecho famosa allá porque fuiste pareja de Marcelo Tinelli. A mi no vengas con cosas”, declaró.

ESTUVISTE EN EL PROGRAMA DE TINELLI GRACIAS A ÉL

Kurt Villavicencio con los ánimos exacerbados recordó la participación de Milett Figueroa en el programa ‘Cantando’, gracias a que era la novia de Marcelo Tinelli, y no por música o actuación, talentos que decía tener.