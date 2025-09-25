“Marcelo Tinelli se encuentra triste tras ruptura con Milett Figueroa”, revela ‘Papelito’ Cáceres

En medio de la emisión de su programa virtual del último miércoles 24 de setiembre, Marcelo Tinelli anunció el fin de su relación con Milett Figueroa, después de más de dos años de haber estado derrochando amor en diversas partes de Argentina.
Al parecer el presentador de televisión no le estaría pasando nada bien, ya que, de acuerdo a los comentarios de Luis ‘Papelito’ Cáceres, Tinelli se encuentra en estos momentos un poco melancólico por este episodio de su vida que ha tenido que vivir.
“Él me dice que está triste, ha sido una relación de mucho amor, cariño y mucho respeto. Ahora dice también que piensa que es una ruptura definitiva, pero uno no sabe lo que pueda pasar”, comentó ‘Papelito’ dejando abierta la posibilidad de una reconciliación.
MILETT PODRÍA REGRESAR AL PERÚ
Todo haría indicar que Milett Figueroa estaría alistando sus maletas para retornar de inmediato al Perú, ya que, no tiene algún tipo de trabajo en Argentina. “Sonaría lógico, no tiene ningún proyecto que yo sepa”.