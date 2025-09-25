Tía de Paul Michael arremete contra Sofía Delgado: “Siempre ha sido una persona sucia”

Luego de varios días de espera, la tía de Paul Michael, Mariella, visitó el estudio de Todo Se Filtra y estuvo frente a frente con Kurt Villavicencio. En su participación, la pariente del ‘colágeno’ de Pamela López arremetió contra la madre de la hija del cantante, Sofía Delgado.

En declaraciones, la familiar de Paul fiel a su estilo y sin pelos en la lengua desmintió desde el primer momento a Sofía, indicando que el exintegrante de La Combinación de La Habana, sabe el significado de la palabra trabajar. Además, la calificó como una persona ‘cochina’.

“Si le lavaba la ropa y la vestía (…) Ella vivía conmigo en mi casa. Mi sobrino trabajó en construcción (…) Ella vía en el segundo piso de mi vivienda, no pagaban nada (…) Era una sucia de miércoles (…) Cuando estaba embarazada no hacía nada (…) Era una sucia que no movía ningún dedo para tener su espacio limpio”, comentó.

SE MOLESTABA PORQUE LE DABA DINERO A MI HERMANA

La tía de Paul Michael continuó revelando pasajes de la convivencia que tuvo con Sofía Delgado y precisó que se molestaba con el cantante porque le daba dinero a su hermana, quien sufría de una enfermedad. “Le agarró bronca (a mi hermana) porque mi sobrino le daba 200 soles para que comprara sus pastillas”.