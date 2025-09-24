Participante de certamen de belleza denuncia que le ofrecieron dinero para salir con un hombre

Al parecer las polémicas en los certámenes de belleza no tienen cuando terminar. Esta vez, la participante en un concurso organizado por Angie Pajares, hizo una increíble revelación de lo que le sucedió.

En declaraciones a Todo Se Filtra, la concursante mencionó que le ofrecieron dinero para poder encontrarse con un chico, sin embargo, no aceptó la propuesta. “Me llegaron a proponer salir con un hombre por 500 dólares”.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a las revelaciones de la participante, una compañera que también estaba en el certamen de belleza se comunicó con ella para comentarle la invitación. Además, precisó que todo esto sucedió a pocos días de coronarse a la ganadora del concurso.

“Era unas chicas que estaban en el certamen. (La propuesta) me lo hace una chica que es de Miss Venezuela, pero no ganó. (me hicieron) la propuesta una semana antes de la final (…) Algunas personas se hicieron los locos por lo que pasaba”, mencionó.