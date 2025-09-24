Exnovio de Dayanita niega que Paul Michael sea mantenido: “Lo he visto trabajar en la chacra”

Tras las declaraciones de Sofía Delgado, madre de la hija de Paul Michael, asegurando que el exintegrante de La Combinación de La Habana, siempre ha sido una persona mantenida, el exnovio de Dayanita, Miguel Rubio, salió en defensa del ‘colágeno’ de Pamela López.

Durante su visita al set de Todo Se Filtra, Miguel sacó la cara por Paul, negando rotundamente lo mencionado por Sofía. En sus declaraciones, reveló que ha visto laborar al cantante y en diversos lugares de España.

“Lo conozco a Paul desde que éramos niños (…) Yo no podría hablar mal de él (Paul Michael) porque yo lo he visto trabajar hasta en las chacras en España, recogiendo sus aceitunas y hasta en el metro (del país)”, comentó.

LO DESALOJARON POR CULPA DE PAUL Y SOFÍA

En medio de su estadía en el país europeo, el exnovio de Dayanita reveló que lo tuvieron que desalojar de la vivienda donde se encontraba debido a los problemas que se originaron entre Paul Michael y Sofía Delgado. “En un piso vivíamos todos, pero me botaron por culpa de ellos”.