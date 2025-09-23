Kurt Villavicencio a Paul Michael: “Deberías ponerte los pantalones y velar por tu hija”

En medio de los problemas que atraviesan la madre de la hija de Paul Michael, Sofía Delgado, y el colágeno de Pamela López, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, decidió enviar un mensaje al exintegrante de La Combinación de La Habana.

De acuerdo a los comentarios del presentador de televisión, el cantante debería dejar los inconvenientes que tiene con la progenitora de su pequeña y comenzar a laborar por el bienestar de su primogénita.

“Creo que él debería ponerse los pantalones, como me decía su tía, y velar por su hija. De verdad, Paul lo que tienes puesto. Pantalón, zapatillas y casaca, debe sumar cerca de S/1000, mucho más de lo que le das a tu hija”, mencionó.

PAUL MICHAEL NUNCA HA TRABAJADO

En comunicación con Todo Se Filtra, Sofía Delgado reveló que Paul Michael no sabe lo que es trabajar, ya que, toda su vida ha recibido dinero por parte de sus abuelos. Además, mencionó que eso no es un secreto, debido a que todas las personas que lo conocen, saben ello.