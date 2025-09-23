Tía de Paul Michael se disculpará con Kurt Villavicencio: “Cometí un error al insultarlo”

Los reflectores de las cámaras de televisión del último fin de semana, se los llevó la tía de Paul Michael, en un evento musical donde participó Elías Montalvo. La pariente del ‘colágeno’ lanzó fuertes calificativos contra el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio.

Con el paso de las horas, al parecer el familiar del exintegrante de La Combinación de La Habana, decidió recapacitar por su comportamiento y reveló que en las próximas horas ofrecerá unas disculpas públicas al presentador.

“A Kurt le voy a pedir disculpas (…) Yo si sé reconocer que cometí un error al insultarlo al caballero porque yo cometí un error. Todos cometemos errores, no somos perfectos (…) Creo que él se merece unas disculpas públicas”, mencionó.

SE LA TIENE JURADA A SOFÍA DELGADO

La tía de Paul Michael tendría en la mira a la madre de la hija de su sobrino, Sofía Delgado, para quien continúo lanzando fuertes calificativos. Cabe precisar que, la pariente del ‘colágeno’ la tildó de ‘ladrona’ cuando se encontraba en España.