Madre de la hija de Paul Michael sobre el ‘colágeno’: “Siempre ha sido mantenido en la vida”

Al parecer los conflictos entre Sofía Delgado, madre de la hija de Paul Michael, y el exintegrante de La Combinación de La Habana, no tiene cuando terminar. Esta vez, Sofía hizo increíbles revelaciones del cantante.

En conversación con Todo Se Filtra, la progenitora de la pequeña del ‘colágeno’ de Pamela López, reveló que el cantante no sabe el significado de la palabra trabajar, ya que, durante los años ha recibido dinero por parte de su familia.

“Estoy luchando con él (Paul Michael) par conciliar, a lo que, el sea negado tajantemente, porque dice que no tiene un contrato y trabajo (…) Creo que cuando uno es padre, tiene que buscar la forma para mantener a su hijo. Él nunca ha trabajado en su vida, siempre ha sido mantenido por sus abuelos, eso lo sabe medio Callao”, mencionó.

PIDE GARANTÍAS POR SU VIDA

Tras las revelaciones que hizo el último lunes 22 de setiembre en Todo Se Filtra, donde contó que recibe constantemente amenazas por parte de la tía de Paul Michael, Sofía Delgado acudió a una comisaría para solicitar garantías por su vida.