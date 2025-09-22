Kurt Villavicencio a Janet Barboza: “No seas fresca para decir que no te has hecho cirugías”

El fin de semana Janet Barboza visitó el programa de Ernesto Pimentel en un canal vecino, donde contó diversos pasajes de su vida, sin embargo, la expareja de Nilver Huarac negó haber ingresado al quirófano a someterse a cambios estéticos.

Las revelaciones causaron la reacción del conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, quien desmintió a Janet tildándola de fresca por haber buscado esconder la verdad sobre sus diversas modificaciones en su anatomía.

“De cuerpo no podemos negar que a Janet Barboza se le observa espectacular, pero no seas fresca para decir que no te has sometido a cirugías. Entonces, ¿Los cambios cuando te los vas a realizar?, seguro cuando tengas 90 años”, comentó.

MARKETING CON RAFAEL CARDOZO

Kurt Villavicencio también decidió opinar sobre el supuesto romance entre Janet Barboza y Rafael Cardozo, asegurando que todo habría formado parte de una estrategia de marketing, para que las personas hablen de ambos.