Pamela Franco no descarta tener un hijo con Christian Cueva: “Nadie sabe lo que puede pasar”

En medio de los problemas que viene atravesando Christian Cueva en Ecuador con el Emelec, Pamela Franco continúa deleitando a su publico en Lima y esta vez se hizo presente en un concierto en la capital.

Durante sus declaraciones a un equipo de Todo Se Filtra, la exintegrante de Alma Bella fue consultada si le gustaría tener un nuevo bebé, a lo que la solista no descartó la posibilidad de convertirse una vez en madre junto a ‘Aladino’. “El futuro nadie lo sabe (…) Nadie sabe lo que pueda pasar”.

ACCIONES LEGALES CONTRA JANET BARBOZA

Pamela Franco no se salvaría de que le preguntaran sobre la carta notarial que le envió a la presentadora de televisión Janet Barboza, asegurando que esos temas a su defensa legal. “Se lo dejo en manos del abogado”.

Cabe mencionar que, probablemente las cámaras de televisión capten a Christian Cueva y la cantante en los próximos días, debido a que el jugador ha llegado a Lima procedente de Ecuador, debido a problemas con su equipo.