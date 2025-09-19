Yolanda Medina envía mensaje a Marisol: “Que deje la cumbia y se dedique al hip hop”

Luego de que Marisol compartiera un misterioso mensaje en sus redes sociales, que muchos cibernautas lo relacionaron como una indirecta para Yolanda Medina, quien no se quedaría en silencio y respondería sin anestesia a la ‘Faraona’.

De acuerdo a la amiga de Pamela Franco, Marisol estaría buscando crear polémica con el propósito de que los empresarios puedan darle una oportunidad. Además, precisó que, si continúa por ese rumbo, tendría resultados positivos.

“Esos dardos deben ser para cualquiera. La porquería ahora funciona y los dardos funcionan para despertar el morbo creo que lo hace o se le han caído los contratos como es o porque ya no está llenando (sus conciertos)”, mencionó.

DEBERÍA DEJAR LA CUMBIA Y DEDICARSE A RAPEAR

Fiel a su estilo, Yolanda Medina decidió enviarle un mensaje a Marisol asegurando que la ‘Faraona’ debería dejar la cumbia para dedicarse a rapear. “Si tanto le gustan las tiraderas, que se junte con raperos (…) O mejor que haga hip hop”.