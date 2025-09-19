Kurt Villavicencio sobre videoclip de streamer Zully: “Está mejor que el de Leslie Shaw”

Con el apoyo de sus amigos, la popular streamer Zully decidió presentar ante la sociedad su nueva canción con el propósito de incursionar en la música peruana, causando asombro entre los cibernautas que se dieron momento para escuchar el sencillo.

Ante ello, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, decidió opinar sobre la pista musical, asegurando que Zully no tiene talento para el canto, sin embargo, su canción es llamativa para ponerla en una fiesta. “Canta horrible, pero es pegajosa (sencillo)”.

HAN HECHO UNA BUENA PRODUCCIÓN

De acuerdo a Kurt, el videoclip realizado por las personas contratadas por Zully, han hecho un trabajo maravilloso. “Está mejor producido que todos los videos de Leslie Shaw, Marisol y el ‘colágeno’ junto a Pamela López”.

Cabe mencionar que, la streamer presentó su canción el último jueves en la discoteca ‘Vale Todo’ de Miraflores, a donde asistieron diversas personalidades de las redes sociales como Diealis, Austin Palao y otras figuras más.