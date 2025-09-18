Kurt Villavicencio sobre salida de Maju Mantilla de programa matutino: “La hicieron renunciar”

En medio del escándalo por una presunta infidelidad a su esposo Gustavo Salcedo, Maju Mantilla en horas de la mañana decidió despedirse del programa matutino ‘Arriba Mi Gente’, debido a la situación que se encuentra viviendo.

Ante estos momentos que atraviesa la exmiss Perú, el presentador de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, considera que los altos directivos del canal donde se transmite el espacio donde estaba Maju le pidieron su salida.

“Cómo ella trabaja en un programa familiar y canal, que supuestamente hace televisión blanca, para toda la familia (…) Los que trabajan en televisión, están expuestos en su vida pública (…) Para mí que la hicieron renunciar”, manifestó.

DESPIDOS SONADOS DE MUJERES EN LA TV

Kurt Villavicencio recordó una serie de despedidos en la tv peruana que sucedieron luego de escándalos en la vida privada de algunos personajes de Chollywood como lo fueron Melissa Paredes, Fiorella Retiz y Fiorella Méndez.