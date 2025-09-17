Flor Ortola propone a Rosángela Espinoza para la actuación: “Es muy buena besadora”

Luego de que Rosángela Espinoza y Gabriel Menezes, ambos integrantes de un programa reality se besaran por un reto, la modelo Flor Ortola, llenó de elogios a la popular ‘Chica selfie’, a quien le dijo que tenía talento para la actuación.

Al ser consultada por el presentador de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, sobre las cualidades de Rosángela, la argentina por muy poco y delata a su excompañera, asegurando que es una persona que comparta muy buenos cariños.

“Ella es muy buena besadora. La he visto ahí (en el programa) y fuera también besarse y la he visto muy comprometida (…) Jamás hablaría con quien la he visto chaparse”, declaró Flor Ortola dejando abierta la posibilidad de que sabe más cosas de Rosángela.

FLOR DELATA AL REALITY

De acuerdo a la experiencia que vivió en el reality de competencias, Flor aseguró que cada vez que envían a participar en retos de actuación que involucran alguna serie de cariños entre los integrantes del programa, es porque muchas veces, creen que se cocina algo.