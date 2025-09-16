Kurt Villavicencio revela que Laura Huarcayo regresará a la TV para reemplazar a María Pía Copello

Luego de que el periodista de espectáculos Jhon Cano revelara que María Pía Copello dejará la conducción del programa que conduce por las tardes de lunes a viernes en un canal vecino, el presentador de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, reveló quien reemplazaría a María Pía.

¿QUÉ NOMBRE MANEJA KURT?

De acuerdo a la información que tiene Kurt, la persona que ocuparía el lugar de la excompañera de Timoteo, sería Laura Huarcayo, quien volvería a América Televisión después de varios años donde se reencontraría con viejos amigos conocidos.

“Ya está confirmado y no creo equivocarme (…) Es información de primera mano (…) Laura Huarcayo desde este lunes conducirá ‘Mande Quien Mande’ (…) Condujo ‘Lima Limón’ por muchos años”, declaró el conductor.

Kurt Villavicencio manifestó que muy aparte del nombre de Laura Huarcayo, también se manejaban como reemplazo a Tula Rodríguez, Johana San Miguel, Natalie Vertiz y Rebeca Escribens.