Yolanda Medina a Pamela López por vínculos con cantantes: “Quería formar su orquesta”

Luego de que Dayron Martin revelara en Todo Se Filtra que tenía encuentros casuales con Pamela López, Yolanda Medina decidió opinar al respecto de la situación que vive la aún esposa de Christian Cueva.

En conversación, la cantante aseguró que Pamela pasó casting con diversos artistas, ya que, tenía el propósito de formar su propia banda musical. “Lo que pasa es que creo que quería armar su propia orquesta”.

ENVÍA CONSEJO PARA PAMELA LÓPEZ

Adicionalmente, Yolanda Medina decidió enviarle un consejo a Pamela López, quien en todo momento negó haber tenido una serie de romances con cantantes de cumbia, por lo que, le precisó que nadie puede esconder las cosas del pasado.

“Una mujer tiene que estar preparada para saber que pasado hemos tenido. El solo no se puede tapar con un solo dedo. Deberíamos hacer un mea culpa sobre las cosas que hemos hecho en el pasado”, declaró en Todo Se Filtra.