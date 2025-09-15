Kurt Villavicencio tilda de “fingida” a Pamela López por informe periodístico

El último domingo, un programa decidió realizarse un informe periodístico a Pamela López sobre su vida diaria, desatando una serie de comentarios en las redes sociales y en la televisión peruana, luego de lo que contó.

La situación no iba a pasar desapercibida por el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, quien la tildó de “farsante” por lo que mencionó en la nota. “Ella dijo que tenía que traer a sus hijos a las activaciones de la ‘Cueva del Kittypam’ porque no tenía con quien dejarlos y que no tenía una empleada a tiempo completo. Bien fingida la Pamela López”.

DEBERÍA TENER SU GRUPO MÚSICAL

En busca de conseguir mayores ingresos para seguir aportando en su familia, Pamela López reveló que está muy cerca de tener su debut en la música, lo que causó, la reacción de Kurt, quien mencionó que podría formar su grupo con Paul Michael.

“Está grabando un tema musical con Paul Michael y ‘Los del Código’. Deberían tener su grupo que podría llamarse ‘Los del colágeno’ (…) La canonizaron, ni Santa Rosa de Lima, se atrevió a tanto”, comentó el presentador de Todo Se Filtra.