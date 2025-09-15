Pamela Franco descarta amistarse con Vanessa Pumarica: “Tu no traicionas a una amiga”

Luego de conocerse que la amistad entre Pamela Franco y Vanessa Pumarica llegó a su fin, la pareja de Christian Cueva fue consultada por lo sucedido con su excompañera de vida y decidió quedarse en silencio.

Sin embargo, la exintegrante de Alma Bella dejó abierta la posibilidad de que el distanciamiento con Vanessa habría sido producto a una acción que terminó por romper la confianza que se había generado entre ambas por más de 10 años.

“De ella (Vanessa Pumarica) no voy hablar. No interesa. Todo está dicho. La amistad es una sola, tu no traicionas a una amiga, no te pones hablar de una amiga (…) A mí me ha dolido (lo que le ha hecho), eso no se perdona”, comentó.

VANESSA SOLO SABE LOS MOTIVOS

Aunque a los medios de entretenimiento del país les gustaría saber cuales han sido las causas para que Pamela Franco y Vanessa hayan terminado su amistad, la cantante recordó que nunca habló mal de la chimbotana. “Ella solo sabe como se portó conmigo”.