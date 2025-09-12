Kurt Villavicencio critica los certámenes de belleza: “Quieren que ganen bonitas y flaquitas”

En medio de las controversias que han surgido en los últimos días por los concursos de belleza que se vienen realizando en el país, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, decidió mostrar su postura al respecto.

De acuerdo al presentador, los certámenes que se organizan en el Perú tienen muchos fines, donde buscan que las chicas que puedan alzarse con la corona o el galardón, deben cumplir una serie de cualidades.

“Lamentablemente en los concursos de belleza, habrá personas que dirán: Yo soy más que otra, ella es más blanquita que yo. Ella está más delgada que yo (…) A veces en los certámenes de belleza van a querer que ganen las más bella y más flaca”, comentó.

DEBEN HACER UN GRAN ESFUERZO

Para Kurt Villavicencio, las chicas que desean estar presente en un concurso de belleza, tienen que realizar una serie de esfuerzos. “Las participantes deben aguantar todo, como levantarse temprano para iniciar su día caminando en tacos”.