Anelhí Arias sobre Pamela López: “Se metió en mi relación y fue la Pamela Franco en mi vida”

Al parecer en los próximos días, los programas de espectáculos tendrán en su pauta el nombre de Pamela López, después de que la exporrista Anelhí Arias Barahona, revelara que la aún esposa de Christian Cueva tuvo algo con Dayron Martin.

Desde Estados Unidos, Anelhí aseguró que Pamela se interpuso en el amorío que tenía con el cantante cubano, a pesar de que ellos se habían distanciado. Además, comparó a la madre de los hijos de ‘Aladino’ con la actual pareja del futbolista.

“Pamela López se metió en mi relación cuando Dayron vivía en Trujillo y Lima, y trabaja en la Orquesta Villacorta. Ella fue la Pamela Franco de mi vida. Fue la amante de Dayron”, comentó la exporrista durante su estadía en tierras gringas.

RESPUESTA DE DAYRON MARTIN

En medio de su visita al set de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, decidió consultarle al respecto a Dayron Martin sobre su vínculo con Pamela López a lo que el cubano respondió que no calificaría como romance lo tenido con la novia de Paul Michael. “No tuvimos una relación, solo nos encontrábamos casualmente”.