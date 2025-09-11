Dayron Martin ECHA a Pamela López: “Tuvimos encuentros casuales”

¡No lo veas Paul Michael! Luego de las especulaciones que salieron en los últimos días donde se conoció que Pamela López fue la “querida” de Dayron Martin cuando se encontraba casado junto a Anelhí Arias Barahona, el cantante decidió pronunciarse al respecto.

Durante su visita al set de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, decidió consultarle a Dayron que tipo de relación tenía con la aún esposa de Christian Cueva a lo que no dudó en responder que había ocasiones en las que salían. “Teníamos encuentros casuales”.

DESCARTÓ QUE PAMELA LÓPEZ HAYA SIDO SU AMANTE

A pesar de lo mencionado por Anelhí en unos videos, Dayron Martín, aseguró que no calificaría a Pamela López como la “otra” en su vida amorosa. “Diría que fue una interacción con ella, pero no fue mi amante”.

Finalmente, el cantante cubano aseguró que la madre de los hijos de Christian Cueva era una gran fanática de la orquesta de cumbia que integraba, por lo que, siempre paraba en los conciertos de la agrupación.