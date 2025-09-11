Yolanda Medina sobre Pamela Franco y Vanessa Pumarica: “Pronto volverán a estar juntas”

Luego de conocerse que Pamela Franco y Vanessa Pumarica cortaron su amistad a pesar de largo tiempo que se conocía, Yolanda Medina, reveló que ambas chicas con el pasar de las semanas recapacitarán y estarán una vez más unidas.

“Tanto como Vanessa y Pamela, les he dado consejos (…) Creo que una amistad de tantos años, no se puede romper por cosas que no han causado ellas (…) Tengo conocimiento de que ambas están distanciadas, pero creo que en un futuro arreglarán las cosas”, comentó.

OJALÁ LEVANTEN LA BANDERA DE LA PAZ

En conversación con Kurt Villavicencio, Yolanda Medina hizo un llamado a Pamela Franco y Vanessa Pumarica, para que ambas chicas puedan tomar un café juntas y levanten la bandera de la paz, ya que, les tiene mucho cariño a las dos.

“Ellas siempre han tenido una buena comunicación (…) Me gustaría que está amistad no se rompa, que pongan paños fríos y que continúen con su amistad muy bonita que iniciaron hace muchos años atrás”, declaró.