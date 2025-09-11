Kurt Villavicencio arremete contra Leslie Shaw: “Gracias a la cumbia tu vives y comes”

Al parecer los conflictos entre Leslie Shaw y diversos personajes de Chollywood no tienen cuando terminar. Esta vez, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, no se quedó callado y arremetió contra la solista nacional.

En declaraciones, Kurt aconsejó a la popular ‘Colorada’ para que no pueda juzgar el genero de la cumbia, debido a que, gracias a los interpretes de esta industria, se está haciendo más conocida y teniendo mayores contratos.

“Leslie Shaw gracias a la cumbia de la que ahora se pregona (…) le está dando de comer y le está llenando los bolsillos, y aumentando su cuenta bancaria, la cual me imagino que debe estar llena de muchos dólares”, manifestó.

LE RECORDÓ SU PASADO

Kurt Villavicencio le recordó a Leslie Shaw sus pininos en el rock peruano, donde no terminó de gustar al público nacional, por lo que, debería agradecer a los cantantes de cumbia por la oportunidad que le dieron en la industria. “Leslie Shaw come y vive gracias a la cumbia. Con el pop, ni con el rock podías vivir”.