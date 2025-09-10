Paul Michael se corre del RETO de Kurt Villavicencio: “Todo es parte del show”

El último viernes, Kurt Villavicencio decidió responderle a Paul Michael, después de que el ‘colágeno’ de Pamela López lo tildara como huev**, por lo que, retó al exintegrante de La Combinación de La Habana al set de Todo Se Filtra.

Al ser abordado por las cámaras del programa, el cantante decidió responderle al conductor, y no quiso asegurar su presencia en el estudio. Además, enfatizó que el contenido grabado para las redes sociales forma parte del show.

“Todo es entretenimiento. De mi boca no ha salido nada. Simplemente ha sido parte del show. Los del Código son los culpables”, mencionó en un primer momento, pero después le consultaron si aceptará el reto de Kurt a lo que decidió quedarse en silencio.

CONFÍA EN PAMELA LÓPEZ

En los últimos días, se conoció que Pamela López habría sido la manzana de la discordia en la relación entre Dayron Martin y Anelhí Arias, Paul Michael aseguró que confío plenamente en la popular ‘Kittypam’, asegurando que todos los rumores son falsos.