Vanessa Pumarica descarta reconciliación con Pamela Franco: “No podemos volver a ser amigas”

Luego de las declaraciones de Pamela Franco, asegurando que cortó todo vínculo con su inseparable, Vanessa Pumarica, la chimbotana decidió responderle a la pareja de Christian Cueva y descartó una reconciliación con la cantante peruana.

En declaraciones a Todo Se Filtra, Vanessa mencionó que actualmente no hay ningún tipo de vínculo que las una para volverse a juntar. Además, enfatizó que han pasado una serie de cosas que no permiten que ambas estén una vez más unidades.

“Creo que con todo lo que ha pasado ya en el tema más íntimo, privado y público. Creo que ya se quebró (la amistad). Es como que cuando un vaso se rompe, después ¿Cómo lo pegas? No queda igual (…) Ya no podemos ser amigas”, comentó.

LE DESEA LO MEJOR A PAMELA Y CUEVA

A pesar de los consejos que le dio a Pamela Franco para dejar a Christian Cueva, después de salir a la luz una denuncia de Pamela López contra el futbolista sobre una supuesta comunicación con Paul Michael, Vanessa Pumarica le deseo lo mejor a los ‘tortolitos’.