Kurt Villavicencio sobre Milett Figueroa: “Es una vergüenza verla como jurado en Argentina”

Conductor aseguró que hay personas con mayor preparación para evaluar a los participantes en el reality que conduce Marcelo Tinelli.

Luego de conocerse que Milett Figueroa fue nominada a los premios ‘Martín Fierro’ en Argentina, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, decidió arremeter contra la hija de Martha Valcárcel.

De acuerdo comentarios de Kurt, la presencia de la pareja de Marcelo Tinelli, no debió suceder, ya que, la también actriz, no reúne las condiciones para poder estar en una silla, evaluando el trabajo de otras personas, sea en canto o baile.

“A mi no vengan. Me da vergüenza que la pongan como jurado en Argentina, teniendo a la señora Nacha Guevara (…) Recuerdo que compartió jurado con Luis Albinoni, quien es una exactriz cómica (…) ¡Qué demonios punta Milett ahí!”, declaró.

¿NO CREE EN EL AMOR DE MILETT Y MARCELO?

Para Kurt Villavicencio, la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, tendría fines estratégicos para promocionar la serie del presentador de televisión argentina, donde se presume que, en la nueva temporada, ambos darían por finalizado su relación.