Renzo Spraggon sobre Pamela López: “Dudo que esté enamorada de Paul Michael”

Pamela López y Paul Michael se muestran muy enamorados en redes sociales, por lo que, algunas veces son invitados a diversos programas para que puedan compartir su experiencia amorosa que inició hace meses atrás.

Durante su visita al set de Todo Se Filtra, Renzo Spraggon, quien fue vinculado a la aún esposa de Christian Cueva, y aseguró que ella no estaría totalmente enamorada del exintegrante de La Combinación de La Habana.

“Puede ser que él (Paul Michael) esté enamorado. Ella lo dudo porque si hizo lo que hizo conmigo lo dudo. Creo que una mujer que está enamorada no hace esas cosas”, le mencionó a Kurt Villavicencio.

VÍNCULO CON PAMELA LÓPEZ

El modelo argentino mencionó que, durante su visita a una discoteca local, coincidió con Pamela López, donde la madre de los hijos de Christian Cueva, se le acercó para decirle que le gustaba mucho.