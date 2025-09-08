Majo con Sabor tras ruptura con Gino Assereto: “Se terminó porque había mucho amor”

Hace un par de semanas, María José Vigil, conocida en las plataformas digitales como Majo con Sabor anunció el final de su relación con el exchico reality, Gino Assereto, después de haber compartido una serie de momentos inolvidables.

Al ser abordada por un equipo de Todo Se Filtra, la también influencer brindó detalles del distanciamiento con el popular ‘tiburón’ y descartó totalmente que la ruptura haya sido producto a una infidelidad.

“Semanas antes (del anuncio) estábamos en conversaciones, cosas que no estaban relacionadas y que no estaban haciéndose bien. No hubo infidelidad, ni tampoco se acabó el amor (…) Más bien porque había tanto amor fue que tomamos la decisión (separarnos)”, dijo.

NO TIENE CONTACTO CON GINO

Majo con Sabor dejó en claro que a pesar de que terminaron su amorío en buenos términos, por el momento, ni ella, ni Gino Assereto tiene comunicaciones en sus redes sociales. “Cada uno está por su lado. Estamos en contacto cero, para que sanemos cada uno”.