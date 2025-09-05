Kurt Villavicencio RETA a Paul Michael: “Ven al estudio y dime que soy una huev***”

¡La guerra está declarada! El conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, arremetió contra Paul Michael, después de que el cantante lo insultara por medio de un video grabado en las instalaciones de Panamericana Televisión.

El presentador no se quedaría callado y retó al ‘colágeno’ de Pamela López para que visite las instalaciones del programa y todo lo que le dijo en el contenido digital, tenga la valentía de decirle todo cuando estén frente a frente.

“Quiero que vengas aquí al estudio para que me digas que soy una reverenda huev**. Yo no hablo así (…) Soy muy educado, no hablo lisuras, pero realmente me revienta y llega altamente sus palabras (…) Ven y dímelo en mi cara”, mencionó el conductor.

QUIERE DINERO PARA ESTAR EN LOS PROGRAMAS

Fiel a su estilo y sin ningún tipo de tapujos, Kurt Villavicencio, reveló que Paul Michael está en los programas donde recibe alguna suma monetaria. “Me dicen que cobra dos mil soles por visitar el estudio”.