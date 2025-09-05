Flor Ortola a Vanessa Pumarica: “No te amistarás con Pamela Franco, mientras siga con Cueva”

Al parecer la amistad entre Pamela Franco y Vanessa Pumarica llegó a su fin. Esto después de que ambas mujeres compartieran una serie de publicaciones en sus redes sociales donde cada una se enviaba indirectas.

En medio de esta situación, Flor Ortola decidió enviarle un mensaje a Vanessa, asegurando que no volverá a tener un vínculo cercano con la solista, pero esto podría cambiar, si su relación con Christian Cueva llega a su final.

“Se acuerdan cuando mostramos la supuesta llamada de Cueva al colágeno. En ese momento, Vanessa salió un poco al defender a su amiga. Al parecer eso no le gustó a Pamela. Obviamente, hay una amistad, se quieren. Creo que retomarán (su amistad), pero mientras esté con Cueva no sé”, mencionó.

CHRISTIAN CUEVA HABRÍA CUADRADO A VANESSA PUMARICA

De acuerdo a la información que maneja Flor Ortola, Christian Cueva habría sido el causante del distanciamiento entre Vanessa Pumarica y Pamela Franco, ya que, el jugador de Emelec se habría comunicado con la amiga de su pareja para decirle que se aleje.