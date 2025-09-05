Alfredo Benavides revela el tipo de relación que tenía con ‘Chibolín’: “Solo íbamos a comer”

A más de seis meses de que Andrés Hurtado está privado de su libertad por sus presuntos vínculos en actos ilícitos, uno de sus amigos, Alfredo Benavides reveló en una entrevista cual era el vínculo que lo unía con ‘Chibolín’.

Durante una conversación con Magaly Medina, el cómico aseguró que habían momentos en los que se juntaba con el expresentador de televisión para ir a comer a un restaurante en altas horas de la noche.

“Era muy cercano a él (Chibolín) en el sentido de que él me llamaba a la una de la mañana y me decía: ¿Qué estás haciendo? a lo que le respondía: En mi cama (…) Recógeme en mi casa y vamos a comer un sándwich (…) Comía dos panes con butifarra con gaseosa”, comentó.

EL VÍNCULO AMICAL LLEGÓ A SU FIN

A pesar de que pasaron buenos momentos amicales, Alfredo Benavides reveló que actualmente no tiene ningún tipo de vínculo con Andrés Hurtado, después de haberse enterado una serie de habladurías en su contra.