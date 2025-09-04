Guillermo Dávila sobre Gisela Valcárcel: “Es una mujer muy bella y especial para mí”

A menos de 72 horas de que ofrezca un concierto en el anfiteatro del Parque de la Exposición, Guillermo Dávila, visitó las instalaciones de Todo Se Filtra, donde conversó con Kurt Villavicencio de diversos temas de su vida.

El conductor no dejaría pasar la oportunidad para charlar con el artista venezolano sobre Gisela Valcárcel, a quien conoció hace mucho tiempo atrás, destacando su belleza y asegurando que tiene un lugar en su corazón.

“Ella siempre ha sido una mujer muy especial para mí y una mujer para que otras mujeres lleguen a sentir como envidia. Ella es muy bella por el lado donde se le mire. Es un ejemplo para muchas personas”, comentó.

TODAVÍA NO VISITA EL PROGRAMA DE ETHEL POZO

Kurt Villavicencio no dejaría pasar la oportunidad y le consultó a Guillermo Dávila si ha podido visitar el programa que conduce Ethel Pozo, a lo que, el artista venezolano aseguró que hasta el momento no visitó las instalaciones del magazine.