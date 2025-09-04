Pamela Franco y Vanessa Pumarica se habrían distanciado, según entrenador de la cantante

La llegada de Christian Cueva para visitar a sus hijos causó la movilización de las cámaras de los programas de entretenimiento, quienes lograron captarlo junto a Pamela Franco en una celebración en Barranco.

Al evento no llegó una de las mejores amigas de la exintegrante de Alma Bella, Vanessa Pumarica, quien se habría separado de la cantante por un tiempo, de acuerdo a las revelaciones del entrenador de la solista.

“Salimos a un compartir, fue algo rápido (…) Fue un momento familiar, con amigos cercanos (…) Entre ambas (Pamela y Vanessa) hay un pequeño distanciamiento. Entonces, no se le aviso (…) Acá no ha habido una pelea, solo un pequeño distanciamiento”, comentó.

¿CUÁL FUE EL DETONANTE?

De acuerdo al entrenador de Pamela Franco, la separación entre la cantante y Vanessa Pumarica habría sido producto a las declaraciones que tuvo donde le aconsejó a la solista dar un paso al costado de su relación con Christian Cueva.