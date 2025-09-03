Luchito ‘Mi Barrunto’ sobre Christian Cueva: “Es una persona distinta y responsable”

Al parecer la llegada de Pamela Franco a la vida de Christian Cueva ha caído muy bien, debido a que, el futbolista de la Selección Peruana está volviendo a ser ese jugador destacado en los terrenos de juego, por lo que, ahora deslumbra en Ecuador con Emelec.

En medio de está situación, Luchito ‘Mi Barrunto’ uno de los amigos más cercanos de ‘Aladino’, aseguró que Cueva está volviendo a ser ese deportista destacado. “Esta muy responsable, eso es muy admirable. Es un Christian distinto, recuperado y mejorado”.

BROMEA CON PEDIDA DE MANO

Tras ser consultado sobre una supuesta pedida de mano que habría hecho Christian Cueva a Pamela López, el empresario bromeó con las especulaciones que han surgido, asegurando que hasta el momento no tiene conocimiento de ese tema.

“Mi mano, ¿Cuál de ellas? No (le ha pedido la mano a Pamela Franco). Mientras el amor es puro y sincero, no importa el sexo. (en un presunto matrimonio entre ellos) Sería su esposo en nuestra relación”, comentó.