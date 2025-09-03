Carlos Cacho sobre Leslie Shaw: “Es una linda chica, pero últimamente está muy agresiva”

Luego de que Leslie Shaw criticara el maquillaje de Marisol en el videoclip ‘Mala amiga’ que grabó junto a Yahaira Plasencia, Carlos Cacho, encargado de hacerle el cambio de look a la popular ‘Faraona’ visitó los estudios de Todo Se Filtra.
En conversación con Kurt Villavicencio, Carlos no quiso responder a las declaraciones de la popular ‘Colorada’ y enfatizó que la solista peruana en las últimas semanas ha tenido un comportamiento que la está desfavoreciendo frente a los televidentes.
“Yo estoy sorprendido un poco con la actitud de Leslie porque la noto de un tiempo a ahora bastante agresiva. Está alterada, acelerada cuando siempre me ha parecido una chica linda, super cool y nice. Últimamente, está eufórica y fosforito”, declaró.
NO QUIERE POLÉMICAS CON LESLIE SHAW
A pesar de los comentarios de Leslie Shaw, quien trató de desacreditar su trabajo en el videoclip, Carlos Cacho, manifestó que no caerá en el juego de la solista nacional. “Mi carrera no está en discusión, no tengo porque sostener mi trabajo”.