Kurt Villavicencio sobre Pamela López: “Está en los programas donde le pagan y franelean”

El último martes 2 de setiembre en la edición de La Noche Habla contó con la presencia de Paul Michael, quien al termino del programa fue recogido por Pamela López, que fue abordado por las cámaras de Todo Se Filtra, pero no quiso declarar.

Ante su silencio, el conductor Kurt Villavicencio no se guardó nada y arremetió contra la aún esposa de Christian Cueva, enfatizando que la madre de los pequeños de ‘Aladino’, acude a espacios televisivos donde pueda conseguir algún tipo de pago. “Ella (Pamela López) está donde hay dinero y le caen bien y franelean, ahí está”.

MANAGER DE PAUL MICHAEL SERÍA PAMELA LÓPEZ

De acuerdo a la información que maneja Kurt, Pamela López sería la manager de Paul Michael, ya que, cada vez que el cantante visita un programa televisión, la popular ‘Kittypam’ está junto al exintegrante de La Combinación de La Habana como si fuera su representante.

“Me dicen que la manager del señor Paul Michael es Pamela López (…) Ella es la que lo dirige y le dice cuando las cámaras de Todo Se Filtra se acerquen a ti, quédate en silencio”, reveló el presentador del programa.