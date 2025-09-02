Kurt Villavicencio a Paul Michael: “Deberías dejar de estar con Pamela López y visitar a tu hija”

Al parecer los problemas entre Sofía Delgado y Paul Michael, no tienen cuando terminar. Esta vez, la madre de la hija del popular ‘colágeno’ compartió una serie de publicaciones en redes sociales, donde se sospecha que habría sido para el cantante y Pamela López.

Las revelaciones de Sofía causaron la reacción del conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, quien aseguró que el exintegrante de La Combinación de La Habana debería separarse por unos días de la aún esposa de Christian Cueva y pasar con su pequeña.

“No nos olvidemos de Sofía Delgado, madre de su hija, quien reclama que vaya a ver a su hija y comparta lindos momentos, así como los comparta cono hijos ajenos (…) Ojalá puedan solucionar los problemas que tienen y el colágeno, así como ve a los hijos de la López todos los días y se llevan también, vaya a ver a su hija también”, comentó.

¡CUIDADO PAMELA LÓPEZ CON PAUL MICHAEL!

Kurt Villavicencio recordó que Paul Michael tuvo un comportamiento desagradable en España con Sofía Delgado, después de que revelara que el cantante causó una serie de destrozos en la vivienda que compartían, por lo que, le pidió a Pamela López estar alerta.