Kurt Villavicencio sobre actuación de Paul Michael en videoclip: “Ha hecho el ridículo”

El último fin de semana la banda conocida como ‘Los del Código’ decidieron compartir su videoclip titulado Completamente Enamorados, donde participaron Pamela López y Paul Michael, como los autores principales.

La canción de la agrupación musical hasta el momento ha superado las 10 mil reproducciones, pero lo que no iba a pasar desapercibido para el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, sería la actuación del popular ‘colágeno’.

¿QUÉ DIJO EL PRESENTADOR?

Durante la emisión del programa, Kurt no se guardaría nada y destacó la actuación de la madre de los hijos de Christian Cueva, debido a la experiencia que tiene, sin embargo, el trabajo que realizó el exintegrante de La Combinación de La Habana no le pareció el correcto.

El presentador aseguró que la actuación de Paul Michael fue ‘paupérrimo’. “Se la quiso dar de actor, pero mejor le salió a ella (Pamela) (…) El ridículo lo ha hecho él ahora (…) El colágeno va a donde lo llaman a pesar del tiempo que durará”.