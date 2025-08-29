Flor Ortola a Pamela López por su ‘chape’ con Piero Arenas: “Si se escondió fue por algo”

Luego de que Pamela López admitiera que se dio una serie de besos con el exchico reality y ahora streamer, Piero Arenas, Flor Ortola decidió pronunciarse sobre la situación que atravesó la aún esposa de Christian Cueva.

Durante su visita a los estudios de Todo Se Filtra, la argentina le comentó a Kurt Villavicencio, si no tenía nada que ocultar, tampoco tenía que desaparecer del lugar donde ambos estaban juntos. “Si se está escondiendo, está admitiendo sin decir que algo ha pasado”.

COINCIDIÓ CON PAMELA LÓPEZ EN EVENTOS

Aunque no son amigas, ni tampoco descartó que lo sean en un futuro, Flor Ortola manifestó que se ha coincidido con Pamela López en diversos eventos nocturnos, sin embargo, la madre de los hijos de ‘Aladino’ no es mucho de quedarse en fiestas.

“Nos hemos cruzado. La he visto de lejos. No hemos compartido ni conversado, pero igual no es mucho de la noche tampoco (…) Quizás en su época de soltera salía hasta muy tarde”, mencionó la modelo argentina.