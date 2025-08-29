Marisol a Leslie Shaw: “No inviertes ni un sol para comprar tus vestuarios, todo es canje”

La trifulca en la música peruana entre Marisol y Leslie Shaw ha comenzado un nuevo capítulo, luego del estreno de la canción ‘Malagradecida’, la popular ‘Colorada’ criticó el videoclip que hizo la cantante de cumbia junto a Yahaira Plasencia.

Como era de esperarse, la popular ‘Faraona’ no se quedaría callada y arremetería contra la solista nacional. Por medio de sus redes sociales, mencionó que Leslie no desembolsa dinero para adquirir sus propias prendas, sino que lo pide a tiendas que la auspicien.

“Tienes que comprar tus propios vestuarios. No dices que ganas mucho dinero, ahora con los temas que has grabado. Has tus vestuarios, unos que valgan la pena. No vengas hablar de las personas, si tu siempre pides canje, ni siquiera destinas un sol para hacerlo”, manifestó.

NO PERMITIRÉ QUE ME FALTES EL RESPETO

A pesar de que Leslie Shaw considera que el nuevo tema de Marisol es una indirecta para ella, la ‘Faraona’ salió al frente descartando de pleno lo que piensa la ‘Colorada’ y aseguró que, si continúan los ataques en su contra, no dejará que le falten el respeto.