Mafer Portugal arremete contra Cint G y la tilda de ‘hipócrita’: “Lo fue conmigo”

Al parecer una nueva guerra en la música peruana se avecina. Esta vez, la bronca sería entre la hija de Tommy Portugal, Mafer Portugal, y Cint G, con quien tuvo un impase semanas atrás en un escenario, tema que fue comentado por las plataformas digitales.

En un video que se difundió en redes sociales, se observa a la hija de Tongo cantando, cuando fue interrumpida por la integrante de You Salsa, quien le pidió que dejará la tarima, teniendo una respuesta de inmediato. “Me parece una total falta de respeto”.

NO PIENSA REUNIRSE CON CINT G

Mafer Portugal fue consultada por un equipo de Todo Se Filtra, si tendría planeado juntarse con Cint G y así poder conversar al respecto, pero la hija de Tommy Portugal, aseguró que no tiene nada que charlar con ella.

“Soy una persona muy frontal, y cuando veo que hay hipocresía, ya no me gusta. Entonces, ahí lo dejo (amistad) (…) Conmigo creo que fue hipócrita”, comentó la integrante de You Salsa dejando en claro que es poco probable a que podamos a verlas juntas.