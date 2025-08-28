Nicola Porcella arremete contra Gisela Valcárcel: “Una vez me cerró las puertas del canal”

El último martes 26 de agosto, Gisela Valcárcel movilizó todas las cámaras de los programas de espectáculos a los exteriores de América TV, luego de que transmitiera en vivo revelando que le prohibieron el ingreso al canal de televisión.

La versión fue creída por diversos personajes de Chollywood, pero no fue hasta que Magaly Medina la desmintiera de pies a cabeza, y con imágenes contará que todo lo que dijo la popular ‘Señito’ fue parte de una farsa.

NICOLA PORCELLA NO TIENE GRATOS RECUERDOS DE GISELA

Aunque el tema continúa hablándose en diversos espacios de redes sociales, el exchico reality, Nicola Porcella en el programa de streaming ‘Por No Decirlo’, comentó que tiempo atrás vivió una mala experiencia con Gisela Valcárcel.

“Creo que ella quería tirar la bandera del feminismo (…) Yo con Gisela no tengo en estos momentos de mi vida (una buena relación). Ella me cerró las puertas del canal. En algún momento, no me dejó entrar a su producción. Hoy no la necesito”, mencionó.